Kocasakal ‘sözünün arkasında’: Atatürk düşmanlarıyla yürümem 

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Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne yönelik eleştirilerinin cımbızlanarak hakkında bir linç kampanyası yürütüldüğünü savundu.

Kocasakal, katıldığı bir televizyon programında ‘Adalet Yürüyüşü’ için “Ben bu ülkenin bölünmez bütünlüğüyle sorunu olanlarla, Cumhuriyetle ve Atatürk’le sorunu olanlarla, emperyalizmin işbirlikçiliğini yapanlarla yürümem” demişti.

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‘Sözümün arkasındayım’

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu görüşünün arkasında olduğunu dile getiren eski baro başkanı şöyle devam etti: “Bir televizyon programında ‘Adalet Yürüyüşü’ne niçin katılmadığım sorusu üzerine söylediklerim, bütünselliğinden kopartılıp, cımbızlanarak ve kasıtlı bir biçimde çarpıtılıp, kastetmediğim anlamlar yüklenerek bir bardak suda fırtına kopartılmakta ve hakkımda bir ‘linç kampanyası’ yürütülmektedir. Bu ‘linç’ kampanyasında kimlerin yer aldığına bakılınca durum daha da açıklık kazanmaktadır. ‘Atatürk düşmanları ile yürümem’ sözümün arkasındayım. Ancak bu sözlerimle; bu yürüyüşe gerçekten adalet arayışı düşüncesiyle katılan,yürüyen, Cumhuriyet duyarlılığından zerrece kuşku duymadığım, Atatürk ile sorunu olmayan partilileri veya yurttaşları kast etmiş değilim.”

‘Haklı ve gerekli infiali yarattı’

Kullandığı ‘Atatürk düşmanlığı’ ifadesinin toplumda haklı ve gerekli infiali yarattığını belirten Kocasakal “Buna bağlı olarak bazı maskelerin de düşmüş olmasından mutlu ve umutluyum. Söylediklerimin gerçek anlamı, amacı ve haklılığı, bugün olmasa da yakında anlaşılacaktır. Çünkü Türkiye bu karanlığa, adaletsizliğe, Cumhuriyet ve Atatürk’ten uzaklaşarak gelmiştir” dedi.