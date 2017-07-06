Kocasakal el artırdı: Cumhuriyetle ve Atatürk’le sorunu olanlarla yürümem

Eski İstanbul Barosu başkanı Ümit Kocasakal, ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılanlara peş peşe ithamlarda bulunup “Ben bu ülkenin bölünmez bütünlüğüyle sorunu olanlarla, Cumhuriyetle ve Atatürk’le sorunu olanlarla, emperyalizmin işbirlikçiliğini yapanlarla yürümem” dedi.

Zaman zaman aykırı çıkışlarıyla bilinen, son olarak ‘Adalet Yürüyüşü’ne Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’yla birlikte yürüyüşe katılmadıkları için eleştirilen Kocasakal, OdaTV’ye yazdığı yazıda yürüyüşe katılanları ikbal peşinde koşmakla suçlamıştı.

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Eski TBB (Türkiye Barolar Birliği) Başkanı Turgut Kazan, “Adalet yürüyüşüne katılmayabilirsiniz. Hatta, Cumhurbaşkanı ve parti başkanı olma hayali dışında bir arayışınız da olmayabilir, ama kızgın güneşin altında günlerce adalet için yürüyenleri ‘ikbal peşinde boy göstermek’ ve ucuz siyasetle suçlamak, hukukçuya asla yakışmaz” diyerek, yürüyüşte tekrar ‘boy göstereceği’ yanıtını vermişti.

‘Cumhuriyet ve Atatürk’le sorunu olanlar’

KRT televizyonuna katılan Kocasakal, tutumunu devam ettirip, yürüyüşe neden katılmadığının izahına şöyle girişti: “Ben bu ülkenin bölünmez bütünlüğüyle sorunu olanlarla, Cumhuriyetle ve Atatürk’le sorunu olanlarla, emperyalizmin işbirlikçiliğini yapanlarla yürümem. Atatürk düşmanları ile de yürümem. Şöyledir benim kafamdaki şey; Atatürk düşmanı için onun da hakkı, adaleti elde etmesi için yürürüm ama Atatürk düşmanı ile yürümem hele ki yürüyüşü yapan CHP ise.”

‘Aptal mı herkes’

Konuşmasında bahsettiklerinin kimler olduğunu açıklamayan eski baro başkanı, “Oraya gelen bir takım insanların kim olduğu, ne olduğu daha önceden Atatürk ile ilgili neler söylediğini bilmiyor muyuz? Aptal mı herkes? Bir de sen CHP isen, hem ülkenin hem partisinin kurucusunun düşmanı ile yürüyemez” dedi.

Kocasakal’ın bu sözlerinin, bundan üç gün önce yürüyüşe simgesel olarak destek veren HDP yöneticilerini ve darbe girişiminin ardından ihraç edilen çok sayıda kamu görevlisini ima ettiğini düşündürttü.

Kocasakal’ın açıklamaları şöyle: