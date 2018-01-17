Kocasakal aday: HDP güzellemesi yapanlar Atatürk’ün partisinde siyaset yapamaz

İstanbul Barosu eski başkanı Prof. Ümit Kocasakal, CHP’nin 3-4 Şubat’ta yapılacak 36’ncı olağan kurultayında genel başkanlığa aday olacağını açıkladı.

‘Fabrika ayarlarına dönen CHP’

Kocasakal, Taksim’de bir otelde düzenlediği basın toplantısında adaylık için ‘Kurtuluş kuruluştadır’ sloganını kullanacağını belirterek “Çıkış noktam şu: Oy vermeye tıpış tıpış değil koşa koşa ve heyecanla gidilecek. Özüne, kimliğine, fabrika ayarlarına geri dönen bir CHP” dedi.

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‘Devlet çökertilmektedir’

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana yakın geçmişle karşılaştırılamayacak tehditlerle karşı karşıya ulduğunu belirten Kocasakal şöyle devam etti: “Siyaset de fikri özünden çıkarılıp kişilere hapsedilerek, aynı gemide olduğu unutularak yandaşlık ve karşıtlık üzerinden tezahürat yapan, birbirinden uzaklaştırılmış insanlar ülkesi olmamız dayatılmaktadır. Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanlığına soyulan iktidar Cumhuriyetin kolonlarını tahrip etmekle meşguldur. Yeni Türkiye adı altında ülkenin kurumları çökertilmekle, devletin genetiğiyle oynanmakta, devlet çökertilmektedir. Gelinen noktada bu siyasi anlayış Türkiye Cumhuriyeti için beka sorunu haline gelmiştir.”

‘Atatürk’ün askeri olmak fikirlerini benimsemektir’

Her şeyini Atatürk’e ve Cumhuriyet’e borçlu olduğunu vurgulayan eski baro başkanı şunları söyledi: “Bu açıklamayı yaşananlar sebebiyle mutsuz, umutsuz milyonlarca vatansever yurttaşlarımız adına yapıyorum. Bu bir vicdan haykırışı ve isyanıdır. Bu açıklamayı Mustafa Kemal’in askeri olarak yapıyorum. Birileri Mustafa Kemal’in askeri olmayı anlamıyor. Bu bir simgedir, bu onun izinde olmak, ilkelerini benimsemektir. Bunu üstlenmesi gereken parti ise öncellikle Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’dir.”

HDHP güzellemesi yapanların Atatürk’ün partisinde siyaset yapamayacakları görüşünü dile getiren Kocasakal, “Kimse Atatürkçü olmak zorunda değildir ve elbetteki bu gibi düşünceleri olanların da serbestçe savunma hakları vardır ama bunu Atatürk’ün partisinde yapamazlar” dedi.

Ümit Kocasakal’ın kurultaya resmen aday statüsünde katılabilmesi için mevcut delegelerin yüzde 10’unun imzasını alması gerekiyor.