Kocaoğlu, Soyer ve eski meclis üyelerine Altınordu ve Göztepe’ye yardımdan ceza

Profesyonel futbol liglerindeki İzmir temsilcilerinden Altınordu ve Göztepe’ye, 2016’da büyükşehir belediyesince yapılan yardım nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin İzmir büyükşehir belediye başkanı Aziz Kocaoğlu, mevcut Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel dahil 162 eski meclis üyesine toplam 950 bin liralık zimmet çıkardı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde görevinden ayrılan Kocaoğlu ve dönemin büyükşehir belediye meclisi, 2016 yılındaki kararlarla TFF 1. Lig’deki Altınordu’ya, 25 ülkeden 72 kulübün ağırlandığı geleneksel Uluslararası U12 İzmir Cup için 850 bin lira, aynı ligde o sezon Play-Off’tan Süper Lig’e yükselen Göztepe kulübüne de 100 bin lira ödeme yapıldığı belirtildi.

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Yardımı kulüplerin amatör değil profesyonel olduğu nedeniyle mevzuata aykırı bulan Sayıştay, kamu zararı oluştuğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Soruşturma sonucunda Sayıştay 6. Dairesi, 950 bin liranın Kocaoğlu ve dönemin meclis üyelerinden tahsil edilmesi yönünde karar aldı. Sayıştay denetçisi, büyükşehir belediyelerinin sadece amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılabileceğine, Altınordu ve Göztepe’nin profesyonel futbol takımları olduğuna dikkat çekti. Bu yüzden 950 bin liralık nakdi yardım, kamu zararı olarak değerlendirdi.

Harcamadan ilk olarak Kocaoğlu ile Gençlik ve Spor Daire Başkanı Hilmiye Çarıkçı ve görevli Ganime Nalbantoğlu’nu sorumlu tutan Sayıştay, daha sonra kararın mecliste alındığını gerekçe göstererek, 162 meclis üyesini de soruşturmaya dahil etti. Dönemin meclis üyeleri arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de yer alıyor.

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Kocaoğlu ve üyelerden savunma

Kocaoğlu, Sayıştay savunmasında, söz konusu nakdi yardımların profesyonel spor kulüplerine değil kulüplerin amatör branşlarına yapıldığı için harcamaların mevzuata uygun olduğunu savundu.

Aralarında Soyer ve Yücel ile AKP’li ve CHP’li başkanların bulunduğu eski meclis üyeleri de ortak savunma yaptı. Meclis üyeleri, savunmada, söz konusu meclis kararlarının 5393 sayılı kanunun 14’üncü maddesinin B fıkrasında belirtilen, amatör spor kulüplerine yardım kapsamında olduğunu, bu nedenle olumlu oy kullandıklarını, esasen meclis kararlarında belirtilen projelerin onaylama sürecinde meclis üyelerinin sorumluluğunun bulunmadığını kaydetti.

Savcı: Kamu zararı oluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin profesyonel spor kulüpleri Altınordu ve Göztepe’ye yaptığı yardımla ilgili soruşturmayı yürüten savcı Mustafa Yalçın, dosyada nakdi yardımda kamu zararı oluştuğu yönünde görüş belirtti. Savcı Yalçın, Sayıştay’daki mütalaasında şöyle dedi: “Belediye yapılan yardımların amatör spor kulüplerine değil profesyonel spor kulüplerinin amatör branşlarına yapıldığı belirtilmekte ise de yapılan yardımın profesyonel spor kulübüne yapıldığından, yapılan harcamanın 5393 sayılı kanunun 14’üncü maddesi kapsamında olmadığı değerlendirilmektedir. Buna göre, hüküm dışı kararın (nakdi yardım) kaldırılarak söz konusu kamu zararının belirtilen sorumlular adına ortaklaşa ve zincirleme tazmin hüküm olunmasının uygun olacağı düşünülmektedir.”

Temyiz yolu açık

Kocaoğlu ve eski meclis üyelerine, profesyonel kulüplere nakdi yardım nedeniyle çıkan 950 bin liralık zimmet faturasında temyiz yolu açık bırakıldı.

Soruşturmanın sonuç bölümünde şöyle dendi: “Kamu zararı tutarın 950 bin liranın ismi belirtilen meclis üyelerine müştereken ve müteselsilen Sayıştay kanunun 53’üncü maddesi gereğince hüküm tarihinde itibaren işleyecek faizleri ile ödettirilmesine anılan kanunun 55’inci maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu olmak üzere karar verilmiştir.”