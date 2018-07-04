Kocaoğlu da topa girdi: CHP’de acil değişim zorunlu

İzmir’in CHP’li büyükşehir belediye başkanı Aziz Kocaoğlu, partisinde başlayan kurultay tartışması için, “24 Haziran seçimleri, CHP’de acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na olağanüstü kurultayı toplayarak kendisini yarışsız biçimde genel başkanlığa aday göstermesini teklif ettiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu da, “Özel bir yemekti, bağlamından koparmak siyasi bir nezaketsizlik. Kurultaya gitmeyeceğim. Kimse CHP örgütüne talimat veremez” demişti.

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Yazılı bir açıklama yapan Kocaoğlu, şöyle dedi: “24 Haziran seçimleri, CHP’de acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir. Kamuoyu ve parti tabanının talebi de bu doğrultudadır. Söz konusu değişimin Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde gerçekleşmesi, partimize büyük güç katacaktır. Bu düşüncelerimi kamuoyuyla saygıyla paylaşırım.”