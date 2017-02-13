‘Kocamdan boşanıyorum’ anonsu: Yolcular, uçuşa tişörtle gelen pilottan ‘korkup’ uçağı terk etti

ABD’de Austin-San Francisco seferini yapmaya hazırlanan United Airlines uçağının yolcuları, uçuşa beyzbol şapkası ve tişörtle gelip, “Kocamdan boşanıyorum. Kime oy verdiğiniz önemli değil. Trump da Clinton da yalancı” diye anons yapan pilottan korkarak uçağı terk etti.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Teksas Austin-Bergstrom havaalanında uçuşa geç gelen ve üniforma yerine beyzbol şapkası ve tişört giyen pilot, “Özür dilerim. Geç kaldım. Boşanıyorum da” diyerek yolculara uçuşa devam etmek istediğini söyledi.

Randy Reiss adlı bir yolcuya göre, uçaktakiler gülüşerek pilota onay verirken, pilot konuşmasına şöyle devam etti: “Kime oy verdiğiniz umurumda değil. Ben ikisine de vermedim. Çünkü ikisi de yalancı. Şimdi susacağım ve uçuşa geçeceğiz. Uçağı yardımcı pilot kullanacak. Merak etmeyin o bir erkek” deyince, 20 kadar yolcu güvenliklerinden endişe ettiklerini söyleyerek uçağı terk etti.

Pilotun akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyen bazı yolcuların çığlık attığı ve “Güvenliği çağırın” diye bağırdığı aktarılırken, uçak bir buçuk saatlik gecikme ve farklı bir ekiple havalandı.

United Airlines, yaşananlardan ötürü yolculardan özür diledi.