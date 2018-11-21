‘Kocamda gözü vardı’: Trabzon’daki cinayet ‘intikam’ çıktı

Trabzon’da “Kocamda gözü vardı” diyerek bir kadını öldüren kadının eşi, kadının akrabaları tarafından öldürüldü.
Kentte 41 yaşındaki Emine Taşkın, 4 Ağustos’ta akrabası 41 yaşındaki Gülsün Taşkın’ı ‘kıskançlık’ nedeniyle bıçaklayarak öldürmüş, ardından tutuklanmıştı.
Emine Taşkın’ın 46 yaşındaki eşi Bekar Taşkın, dün saat 17.00 sıralarında Değirmendere Mahallesi’nde park halindeki otomobilinde kurşunlanarak öldürüldü.
Polis, cinayetin ardından kamera kayıtlarını inceledi ve görgü tanıklarını dilendi.
Ekipler, Bekar Taşkın’a silahlı saldırıyı düzenleyenlerin Gülsün Taşkın’ın 68 yaşındaki babası Niyazi Taşkın ile 26 yaşındaki yeğeni Nazım Taşkın olduğunu belirledi.
Katil zanlıları aranıyor.