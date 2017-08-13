Kocaman’a göre ‘sıkıntı var’: Son bölümde hatlar ‘şuursuzca’ bozuldu

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Sezonun ilk haftasında deplasmanda Göztepe’yle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe’nin teknik direktörü Aykut Kocaman “İki puan kaybıyla başladık. Üstümüzde bunun üzüntüsü var” dedi.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Kocaman, 5’inci dakikada 1-0 öne geçtikten üç dakika sonra Göztepe’nin beraberlik golünün gelmesinin moral dengeleri değiştirdiğini dile getirdi.

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‘Topun hızını ayarlayamadık’

Maçın 30’uncu dakikasına kadar doğru işler yapamadıklarını belirten sarı-lacivertli takımın teknik direktörü şöyle devam etti: “30’lardan sonra biraz daha toparlandık. Ancak ilk yarı öne geçmek için yeterli üretkenliği sağlayamadık. Bunda tabii esas şeylerden bir tanesi de özellikle topun hızını ayarlayamamamız. Rakibin sürekli kolay yerleşmesini sağladı. Bir de direk toplarla oynuyorlardı. Bizi kalelerinden biraz daha uzak tuttular. 30’dan sonra nispeten doğru oyuna geçtik, ancak o da yetmedi.”

‘Hatların bozulması sıkıntılıydı’

İkinci yarıda öne geçme şansını yakalamalarına karşın bunu değerlendiremediklerini ve ardından Göztepe’nin ikinci golünün geldiğini ifade eden Kocaman şunları söyledi: “Yine talihsiz bir gol. Şuursuz bir hamle ve gelen gol. Sonraki süreci aslında bizim çok doğru bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyordu. Ancak bir beş on dakika biraz daha düzenli bir şekilde giderken, son 15 20 dakikalık bölüm artık şuursuz bir şekilde tamamen hatların bozulduğu, ceza sahasına girişlerimizin daha azaldığı, artık anlık pozisyonlara doğru döndü. Bu da tesadüfi bir şey getirecekti. Birkaç tane bizim tarafımıza geldi, birkaç tane Göztepe’nin tarafına gitti. Açıkçası son dönemde hatların bozulması sıkıntılıydı.”

‘Beklentileri atlamamak gerek’

Kocaman, ilk golde hatası bulunan kaleci Volkan Demirel’i ‘dinlendirmeyi’ düşünüp düşünmediğine dair soruyu ise şöyle yanıtladı: “Her pozisyon için bunu bir şekilde düşüneceğiz. Doğru zamanda, doğru oyuncuları, forma durumlarına göre oynatmak en büyük işlerimizden bir tanesi. Bir taraftan da beklentiler var tabii. Beklentileri de atlamamak gerekiyor. Hem beklentiler hem de doğru zamanda doğru oyuncular, bundan sonraki ve her zamanki temel çıkış yerimiz olacak.”

‘Stoper pozisyonunda eksiğiz’

Soldado ve Giuliano’nun kadroya katılmasının ardından başka transfer isteyip istemediği sorulan Fenerbahçe teknik direktörü “Bir şey söylemek için erken ancak stoper pozisyonunda şu an çok eksiğiz, azız. Onu da tekrar belirtmekte fayda var” diye konuştu.