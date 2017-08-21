Kocaman ‘garipsedi’: Trabzonspor’un iki haftayı kırmızı kart görmeden geçirmesi ilginç 

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Trabzonspor’la evinde 2-2 berabere kalan Fenerbahçe’nin teknik direktörü Aykut Kocaman “Kötü bir hafta geçirdik” dedi.

‘Seriyi tamamladık’

Ligin ilk haftasında yine 2-2 tamamlanan Göztepe maçıyla hafta içinde Vardar’a deplasmanda 2-0 kaybedilen Avrupa Ligi play off turu ilk maçını hatırlatan Kocaman şunları söyledi: “Hafta, mutsuz bir haftaydı. Göztepe maçı, arkasından Vardar maçı. Bugün de tamamladık seriyi. Seri derken şunu kast ediyorum, üç maçta altı gol yedik, dört tane atabildik. 25 civarında net gol pozisyonu, 75-80 arası orta, 50 civarı şut. İki puan ve 2-0’lık mağlubiyet. Hakikaten kötü bir hafta. Her şeyin bu kadar ters gittiği, ancak bu kadar olur diye tahmin ediyorum. Ofansif anlamda yapmaya çalışıp yapamadıklarımızın yanısıra altı tane hatalı gol hem şaşırtıcı hem üzüntü verici. Bu kadar basit hataları, Fenerbahçe standardı, Beşiktaş standardı, Galatasaray standardı, bu standartta olmaz. Bu da bizim başımıza geldi.”

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‘Trabzonspor’un iki haftayı kırmızı kart görmeden geçirmesi ilginç’

Trabzonspor’un 28 faul yaptığına dikkat çeken Fenerbahçe teknik direktörü şöyle konuştu: “Böyle bir maçtan sonra yenilmeden ayrılmak en azından bir teselli veriyor. Çünkü maçın dengesi çok kaçtı. Bir taraftan da şunu söylemek lazım, Trabzonspor’un iki haftayı kırmızı kart görmeden geçirmesi hakikaten bu da işin başka bir ilginç boyutu. 28 tane verilen faul var rakibimizin aleyhine. Verilmeyenleri saymıyorum. 43 dakika top oyunda kalmış. O işin başka bir boyutu. Sadece Onur’un sakatlığında iki iki buçuk dakikalık bir şey gözüküyordu. Bununla beraber 28 tane sadece rakibimizin, 14-15 civarında da bizim, bu kadar faul, sadece beş dakika uzatma. 43 dakika top oyunda kalmış. Bütün bunları yan yana getirdiğimiz andan itibaren tabii ki kötü bir hafta geçirdiğimizi söyleyebilirim.”

‘Kalecilerimiz açısından sıkıntılı bir dönem’

Kocaman, “Kaleci problemi olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Bunun üstüne bu şekilde konuşmanın bir anlamı yok. Her şey ortada, gözüküyor yani. Herkesin gördüğü bir gerçek var ortada. Volkan’ın şanssız bir dönem yaşadığı bir gerçek. Aynı şey iki üç gün evvel Kameni için de geçerli. Bu total bir durum gibi, takımın bir durumu gibi gözüküyor. Sadece Volkan üzerinden konuşmanın bir anlamı yok ama hakikaten sıkıntılı bir dönem olduğu gerçek kalecilerimiz ve kale açısından.”