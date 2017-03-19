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Kocaelispor taraftarlarının kavgasında boğazından yaralanan bir kişi hayatını kaybetti

 

Takımlarının oynayacağı Altay deplasmanına toplu halde gitmek için bir araya gelen Kocaelispor taraftarlarının kendi aralarında çıkan kavgada bir taraftar hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Kocaelisporlular, İzmir’deki Altay maçına otobüslerle toplu halde gitmek için bu sabah Demokrasi Meydanı’nda toplandı.

Serhat Boz

DHA’nın aktardığına göre taraftarlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavgda 27 yaşındaki Serhat Boz, Hakan Kaptan ve Orhan Ali Örçen bıçaklandı.

Olay yerine çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan taraftarlardan Boz hayatını kaybederken, hafif yaralı diğer iki taraftar tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.

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