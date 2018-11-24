Kocaeli’nin bir aylık içme suyu kaldı

Kocaeli’nin içme suyunun büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı’nda yaklaşık bir ay yetecek miktarda su kaldığı bildirildi.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı’nda, yeterli yağışın olmaması nedeniyle su seviyesi kayda değer azalma yaşanıyor.

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Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı’nda, su oranı yüzde 18 oranına düştü.

Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajdaki su seviyesi 9 milyon 270 bin metreküp seviyesine indi. Bu da Kocaeli’de yaklaşık bir ay yetecek miktarda su kaldığı anlamına geliyor.

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Barajda yaz aylarında dahi su düzeyi daha yüksek.

Önümüzdeki günlerde başlayacak yağışların ardından barajdaki su seviyesinin yükselmesi ümit ediliyor.