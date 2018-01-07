Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kocaeli’ne içme suyu sağlayan barajın üçte ikisi boş

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Kocaeli’nin içme suyunu karşılayan Yuvacık Barajı’nın doluluk oranı, yeterli yağış olmadığı için yüzde 28’e düştü.

Fotoğraflar: DHA

Başiskele ilçesindeki baraj, yağışların azalmasıyla kuruma noktasına geldi.

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Kentin büyük kesimine içme suyu sağlayan baraj 51 milyon metreküp kapasiteli.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin verilerine göre barajda şu an 14 milyon 270 bin metreküp su var. Bu da doluluk oranının yüzde 28 olduğunu gösteriyor.

Barajın yaz aylarında dahi daha dolu olduğu, gelecek günlerde beklenen yağışlarla eski haline gelmesinin beklendiği bildirildi.


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