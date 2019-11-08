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Yaramazlara biraz batar!

Kocaeli’nde zabıta dayağı: Seyyar satıcıya yardım etmek isteyen genç saldırıya uğradı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde zabıta, zeytinyağı tezgahını kaldırmasını istediği seyyar satıcıya yardım eden genci tekme tokat dövdü. 

Fotoğraflar: DHA

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnafın kaldırım üzerine koyduğu eşyaları ve seyyar satıcıların tezgahlarını kaldırmak için Şehit Numan Dede Caddesi’nde denetime çıktı.

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Zeytinyağı tezgahını kaldırması istenen satıcı ile zabıta arasında tartışma çıktı. Yoldan geçen A.E. isimli genç de tartışmaya katılarak seyyar satıcıya yardım etmeye çalıştı.

Zabıta ekipleri tezgahı belediye aracına yüklemeye çalışırken tartışma büyüdü ve zabıta ekipleri A.E.’ye saldırdı.

Genç, vatandaşların yardımıyla zabıtaların elinden kurtarılırken, çevredekiler yaşananları anbean görüntüledi.

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