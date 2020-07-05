Kocaeli’nde yolcu otobüsü devrildi: Bir ölü, 14 yaralı

Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
AA’nın haberine göre, Gebze ilçesi Tembelova mevkisi Ankara istikametinde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Metro firmasına ait yolcu otobüsü devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile Karayolları ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.
İtfaiye ve Karayolları ekipleri, otobüsün olay yerinden kaldırılması için çalışma yürütüyor.