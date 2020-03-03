Kocaeli’nde mağazalardan 100 bin liralık kıyafet çalan altı kişi yakalandı

Kocaeli’de farklı mağazalardan 100 bin liralık giyim eşyası çalan altı kişi yakalandı.
Başiskele ve İzmit ilçelerinde alışveriş merkezinin görüntülerini inceleyen ekipler, mağazadaki deneme kabinine bırakılan kıyafetlerin, giysilerdeki alarmların çalmamasını sağlayan özel düzenekli çantayla kabinden çalındığını tespit etti.
Birçok mağazadan aynı yöntemle hırsızlık yaptığı tespit edilen Azerbaycan uyruklu E.İ., N.İ., S.V., J.J., E.M. ve Gürcistan uyruklu V.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin, 24 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında dokuz mağazadan pantolondan kabana, ayakkabıdan çantaya kadar yaklaşık 100 bin lira değerinde eşya çaldığı belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan altı kişi adliyeye sevk edildi.