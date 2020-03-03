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Yaramazlara biraz batar!

Kocaeli’nde mağazalardan 100 bin liralık kıyafet çalan altı kişi yakalandı

Kocaeli’de farklı mağazalardan 100 bin liralık giyim eşyası çalan altı kişi yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Başiskele ve İzmit ilçelerinde alışveriş merkezinin görüntülerini inceleyen ekipler, mağazadaki deneme kabinine bırakılan kıyafetlerin, giysilerdeki alarmların çalmamasını sağlayan özel düzenekli çantayla kabinden çalındığını tespit etti.

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Birçok mağazadan aynı yöntemle hırsızlık yaptığı tespit edilen Azerbaycan uyruklu E.İ., N.İ., S.V., J.J., E.M. ve Gürcistan uyruklu V.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, 24 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında dokuz mağazadan pantolondan kabana, ayakkabıdan çantaya kadar yaklaşık 100 bin lira değerinde eşya çaldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan altı kişi adliyeye sevk edildi.

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