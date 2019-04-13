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Yaramazlara biraz batar!

Kocaeli’nde iş cinayeti: Plastik hammadde kazanına düşüp hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, plastik hammadde bulunan kazanın içine düşen işçi, yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre, Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde (GOSB) plastik üretimi yapan bir fabrikada çalışan Önder Çiçek, henüz belirlenemeyen nedenle içinde plastik hammadde bulunan kazanın içine düştü.

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İtfaiye ekibinin çalışmasıyla bulunduğu yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Çiçek, ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Çiçek, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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