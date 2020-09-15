Kocaeli’nde dereyi kirleten gıda fabrikasına 177 bin lira ceza

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde dereyi kirlettiği belirlenen fabrikaya 177 bin lira ceza kesildi.

Fotoğraf: AA

Kartepe Belediyesi’nin açıklamasına göre Eşme Mahallesi mevkisinde koku şikayetleri üzerine zabıta müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

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İnceleme ve denetimler sonucu koku ve çevre kirliliğine neden olan kuruluşları tespit eden ekipler, durumu çevre ve şehircilik il müdürlüğüne bildirdi.

Eşme Deresi’nin gıda fabrikası tarafından kirletildiğini teyit eden ekipleri, fabrikaya 177 bin 10 lira para cezası kesti.