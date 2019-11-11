Kocaeli’nde bir gencin zabıta ekiplerince darp edildiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde zabıtanın, zeytinyağı tezgahını kaldırmasını istediği seyyar satıcıya yardım eden genci tekme tokat dövdüğü olayla ilgili Gebze Belediyesi soruşturma başlattı. Belediye, ‘gerekli yasal işlemlerin yapılacağını’ açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnafın kaldırım üzerine koyduğu eşyaları ve seyyar satıcıların tezgahlarını kaldırmak için Şehit Numan Dede Caddesi’nde denetime çıkmış, zeytinyağı tezgahını kaldırması istenen satıcı ile zabıta arasında tartışma çıkmıştı.

Reklam

Yoldan geçen A.E. isimli genç de tartışmaya katılarak seyyar satıcıya yardım etmeye çalışırken tartışma büyümüş ve zabıta ekipleri gence saldırmıştı.

Gebze Belediye Başkanlığı olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Olayın ‘kapsamlı bir şekilde araştırılması için soruşturma başlatıldığının’ belirtildiği yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Vatandaşlardan gelen yoğun şikayet ve talepler üzerine yaya geçişlerini engelleyecek şekilde kamu alanı ve kaldırım işgallerini önlemek üzere Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde bir çalışma başlatılmıştı. Bu çalışmalar esnasında meydana gelen ve kamuoyuna da yansıyan üzücü görüntüler, kurumumuz nezdinde de kabul edilir nitelikte değildir. Tasvip edilmesi imkansız bu üzücü olayların, kapsamlı bir şekilde araştırılması ve soruşturulması için bir çalışma, Belediye Başkanımız Sayın Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda başlatılmıştır. Yaşanan üzücü olaylarda kastı veya sorumluluğu olanlar hakkında, yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde gerekli yasal işlemler, kanun ve hukuk çerçevesinde yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”