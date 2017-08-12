Kocaeli’nde 12 yaşındaki çocuk ortadan kayboldu: Ailesine göre evlendirmek için kaçırdılar

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Mehmet ve Nuriye Şencan çifti, 12 yaşındaki kızlarının evlendirilmek için aralarında husumet olan akrabalarınca kaçırıldığını belirterek polise başvurdu.

Körfez Esentepe Mahallesi’nde yaşayan servis şöförü Mehmet Şencan ve eşi Nuriye Şencan’ın kızı Ebru Şencan, 7 Ağustos günü kayboldu. Beş çocuk babası Mehmet Şencan, aralarında husumet bulunan N.Ş.’nin, kızını, 16 yaşındaki oğlu E.Ş. ile evlendirmek için kaçırdığını iddia etti.

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Ailenin şikayeti üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kızının 6’ncı sınıf öğrencisi olduğunu belirten Mehmet Şencan, “Polise ve savcılığa durumu bildirdik. Karşı taraf ‘Kız bizde yok’ diyor. O zaman nereye gitti bu kız? Kızımı getirsinler. Öldürdüler mi ne yaptılar? Oğullarıyla evlendirmek için kaçırdılar kızımı. Kızımı bulmak için karakol, savcılığa her yere gidiyorum. Kim bilir nereye sakladılar kızımı? Kızımdan hiçbir haber yok. Ne gösterdiler, ne de telefon ettirdiler. Kızımızı bir an önce geri getirsinler” dedi.

‘Görenler bana haber verdi’

Anne Nuriye Şencan da kızlarının kendilerine teslim edilmesini isteyerek, “Kızım kaçırıldığı gün görenler bana haber verdi. Arabaya bindirip zorla götürmüşler kızımı. Önce kızın orada olduğunu söylediler, şimdi de ‘Kız bizde yok’ diyorlar. Kızımı kaçırdıktan sonra onların evine gittik. Bana dayak attılar, saçlarımı yoldular. Benim kızım daha 12 yaşında, nasıl evlendiriyorlar? Daha okul çocuğu bu. Ben çocuğumu kimseye vermem. Kızımı istiyorum. Dağlar bir araya gelse yine de vermem kızımı. Kızımı bana teslim ederlerse kimseden davacı olmam. O daha okul çocuğu. Ben her gün ağlıyorum” diye konuştu.