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Yaramazlara biraz batar!

Kocaelili çocuklar, babalarına taahhütname imzalatacak: Sevincini silahla göstermeyeceğine söz verir misin?

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü asker uğurlaması, futbol müsabakaları sonrasındaki sevinç gösterisi ve bayram ve düğünlerde silah kullanılmasına son vermek için ‘Silahla Sevince Hayır’ projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, öğrencilere babalarına imzalatması için taahhütname hazırlandı.

‘Sizin mutluluğunuz bir başkasının gözyaşı olmasın’, ‘Doludan korktuğun kadar yorgun mermiden de kork. Hiçbir mermi havada kalmaz’, ‘Silah atmayalım hayatları karartmayalım’ mesajlarının verildiği afişlerin kullanılacağı proje kapsamında, asayiş uygulamaları, düğün ve kutlamalardan önce bilgilendirme yapılacak.

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Polisin, öğrencilerin babalarına imzalamaları için dağıttığı toplumsal taahhütnamede ise şu ifadelere yer verildi: “Sevgili babacığım, sen iyiyi doğruyu ve güzeli öğretirsin. Ben de seni kendime örnek alıyorum. Babacığım seninle paylaşmak istediğim bir konu var. Bugün okulumuza polis amcalar geldi. Yaşanmış üzücü olaylardan söz ettiler. Düğünlerde, bayramlarda, spor müsabakası sonrasında ve asker uğurlamalarında ateşli silah kullanılmasından dolayı insanların yaralandığını hatta öldüğünü söylediler.

Ben bunları duyunca çok üzüldüm, aklıma hemen sen geldin. Babacığım sen de onlar gibi silah kullanırsan bir kaza çıkar, birisinin yaşamını yitirmesine veya yaralanmasına sebep olursan diye çok korktum. Babacığım seni çok seviyorum. Ben polis amcalara söz verdim. Hayatımda hiç silahla oynamayacağım. Büyüdüğümde silah ile kutlama yapmayacağım. Sen de bana sevincini silahla göstermeyeceğine söz verir misin?”

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