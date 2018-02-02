Kocaeli’deki ‘ölü hücre’de yakalandı: IŞİD’in ‘medyacısı’ tutuklandı

IŞİD’in ‘medya sorumlusu’ olarak anılan 22 yaşındaki Abdulbasit Abdulaziz Hammud tutuklandı.

Kocaeli jandarması Hammud’un Suriye’nin Halep kentinden yasa dışı olarak Hatay’a geçtiğini, buradan Gaziantep’e, ardından da Kocaeli’nin Derince ilçesine gittiğini belirledi.

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Ekipler kiralık evde kalan militanı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Hammud’un 18 yaşında IŞİD’e katıldığı, örgütün eylem ve faaliyetlerini kamerayla kayda alarak internette yayınladığı belirlendi.

Araştırmaya göre militana ‘yeni görevi’ne kadar ‘ölü hücre’de kalması talimatı verilmiş.

Hammus sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.