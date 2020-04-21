Kocaeli’deki Ford fabrikasında üretime verilen ara uzatıldı

Kocaeli’deki Ford Otomotiv Sanayi fabrikalarında üretime verilen ara 4 Mayıs’a uzatıldı.

Fotoğraf: Ford Otosan

Şirket, ilk olarak 17 Mart’taki duyurusunda, üretime 30 Mart-4 Nisan tarihlerinde ara verileceğini bildirmişti. Ancak salgının etkisini sürdürmesi nedeniyle süre iki kere daha uzatmıştı.

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Ford Otosan’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği yeni açıklama şöyle: “Ford Avrupa’nın, koronavirüs salgınının yayılımına paralel olarak Avrupa’da ticaretin kesintiye uğraması ve tedarik zincirinde yaşanan problemler sebebiyle, üretim faaliyetlerine ara vermeyi devam ettirme yönünde aldığı kararlar dikkate alınarak şirketimizin Kocaeli fabrikalarında üretim faaliyetlerine ara verme süresi 4 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.”