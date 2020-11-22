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Yaramazlara biraz batar!

Kocaeli’de yürüyüşler ve açık hava toplantıları bir ay yasaklandı

Kocaeli’de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları, Covid-19 tedbirleri kapsamında 30 gün süreyle yasaklandı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın valiliğin açıklamasından aktardığına göre salgınının yayılımasını önlemek amacıyla bir dizi önlem alındı.  

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Salgının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının, hayati önem taşıdığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bulaşının yayılmasını önlemek amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları, Kocaeli sınırları içerisinde 22 Kasım saat 24:00’ten 21 Aralık saat 24:00’e kadar 30 gün süreyle 2911 sayılı kanunun 17. maddesi gereğince yasaklanmıştır.”

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