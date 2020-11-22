Kocaeli’de yürüyüşler ve açık hava toplantıları bir ay yasaklandı

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde corona virüsünün daha fazla görüldüğü mavi yakalı işçilerin yoğun olduğu bölgeler için okul servisi önerisi getirdi.