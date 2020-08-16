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Yaramazlara biraz batar!

Kocaeli’de yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Kocaeli’de seyir halindeki bir yolcu otobüsü alev aldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Kayseri-İstanbul seferini yapan Öncü isimli firmaya ait yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu Gebze gişeleri mevkisinde henüz bilinmeyen sebeple alev aldı.

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Durumu fark eden sürücü yolcuların tahliyesini sağlarken, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü, ardından soğutma çalışması yaptı. Otobüs alevlerin etkisiyle kullanılamaz hale geldi.

Otobüs şoförü Şemsettin Taştan, seyir halindeyken otobüsün arkasından dumanların geldiğini gördüğünü belirterek, “Yanmaya başlayınca hemen durdum. Üzücü olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması tek sevindirici unsur” dedi.

Bu arada aracın yandığını gören otobüs sahibinin eşi ise gözyaşlarına hakim olamadı.

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