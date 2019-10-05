Kocaeli’de Suriyeli çocuk kendini astı, MEB ‘Azarlama ve dışlanma yok’ dedi

Kocaeli’de dokuz yaşındaki bir çocuk intihar etti. Çocuğun okulda yabancı olması nedeniyle dışlandığı öne sürüldü. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), iddiayı yalanladı.

Çocuğun hayatını kaybetmeden önceki son anları güvenlik kamerasına takıldı. (Fotoğraf: DHA)

Kartepe ilçesindeki Türk-Fransız Kardeşliği Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi Vail El Suud, dün Seyyide Ayşe Camii’nin yanındaki mezarlığın kapısında kendisini asarak intihar etti.

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Ailenin beş çocuğundan biri olan Vail El Suud, bugün kılınan cenaze namazının ardından Acısu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, çocuğun okulda dışlanması nedeniyle intihar ettiğine dair iddiaların olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yalanlama

İnternet sitesinden yazılı açıklama yayınlayan bakanlık, çocuğun üçüncü sınıfa Mart 2018’de kayıt yaptırdığını aktardı.

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Açıklamada, çocuğun 2018-2019 eğitim öğretim yılında, 4’üncü sınıftayken ayın öğrencisi seçildiği, ‘okulda öğretmeni ve arkadaşları ile ilgili herhangi bir problemi olmadığı, babasının ilgili bir veli olduğu, okulla sürekli iletişim halinde olduğu’ kaydedildi.

Bakanlık, çocuğun dışlandığı ve Suriyeli olduğu için öğretmeni tarafından azarlandığı iddiasını yalanladı.

Açıklamada şöyle dendi: “Ayrıca Rehberlik İl Ekibinin ilk gözlemlerinde, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından sevilen bir öğrenci olduğu tespit edilmiştir. Eğitim camiamızı derinden üzen bu acı olayın bütün yönleriyle araştırılması için müfettiş görevlendirilmiş olup adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir.”