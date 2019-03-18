Kocaeli’de Saadet’in meclis üyesi adayına PKK operasyonunda gözaltı

Kocaeli’de Saadet Partisi’nin (SP) belediye meclis üyesi adayı, ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Terörle mücadele şube polisleri, PKK ve IŞİD’e yönelik bu sabah erken saatlerde özel harekat ekiplerinin de desteğiyle operasyon yaptı. Drone kullanılan operasyona yaklaşık 250 polis katıldı.

Reklam

Operasyonda, Dilovası ilçesinde SP’den belediye meclis üyesi adayı gösterilen Turan Tekgül ile HDP’nin Kocaeli, Dilovası ve Derince ilçe başkanlıklarının yöneticileri dahil dokuz kişi gözaltına alındı.

Yerel basın ve haber ajansları, Tekgül’ün HDP kontenjanından SP adayı gösterildiğini yazdı.

Öte yandan, operasyonda dördü Suriye’ye gidip örgüte katılan altı kişi de IŞİD’den gözaltına alındı.