Kocaeli’de, karantinayı ihlal edip yurda yerleştirilen günlük 80 lira ödeyecek

Kocaeli’de, karantina kuralına uymadığı için yurtlara yerleştirilenlerden yemek, konaklama ve temizlik gibi masraflar için günlük 80 lira tahsil edilecek.

Fotoğraf: AA (arşiv)

AA’nın haberine göre valilikteki toplantıda, idari işlem yapıldıktan sonra yurtlara yerleştirilenlerin, tamamlamaları gereken karantina süreleri boyunca konaklama, yemek gibi masrafların kendilerinden tahsil edilmesi ele alındı.

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Şampuan, diş macunu isterlerse 25 lira daha alınacak

Yurt veya pansiyonlara sevk edilerden, genel hizmetler (konaklama, yemek ve temizlik) için (KDV dahil) günlük 80 lira, şampuan, diş macunu, diş fırçası gibi özel kişisel temizlik ürünlerinin talebi halinde (KDV dahil) 25 lira eklenerek 105 lira tahsil edilmesine karar verildi.

Ayrıca uygulamanın eksiksiz yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği idari ve adli işlemlerin başlatılması kararlaştırıldı.