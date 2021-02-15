Kocaeli’de kadın cinayeti: Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından öldürüldü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde H.Ç., ayrılmak istediğini belirtiği Halim E. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Fotoğraf: DHA

Olay akşam saatlerinde, Gölcük Şirinköy Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. Yaklaşık dört yıldır erkek arkadaşı Halim E. ile birlikte yaşayan H.Ç’nin ayrılmak istemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine Halim E., eşyalarını toplamaya başlayan H.Ç’ye, tabanca ile dört el ateş etti ve kaçarak site içerisindeki başka bir daireye saklandı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulduğu tespit edilen H.Ç’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu sırada polis ekipleri, Halim E.’nin saklandığı yeri tespit ederek, gözaltına aldı. Polisin evdeki olay yeri inceleme çalışmasının tamamlanmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.