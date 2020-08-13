Kocaeli’de jandarmaları taşıyan midibüs kaza yaptı: Sekiz yaralı

Kocaeli’de jandarmaları taşıyan midibüs park halindeki otomobile ve inşaat halindeki caminin duvarına çarptı. Kazada sekiz jandarma yaralandı.
Körfez ilçesinde öğle saatlerinde Körfez Hacı Osman Mahallesi Nihal Atsız Sokak’ta meydana gelen kazada içerisinde 17 jandarmanın bulunduğu midibüsün rampadan aşağı inerken freni boşaldı. Sürücü, aracı durdurabilmek için arada bulunan sokağa yönlendirirken, park halindeki otomobile çarptı. Kontrolden çıkan midibüs inşaat halindeki caminin duvarına çarparak durdu.
Kazayı gören mahalle sakinleri yardıma koşarak, sağlık ekiplerine haber verdi. Çevredekiler, yaralanan jandarmaların midibüsten inmelerine yardımcı oldu.
Sağlık ekipleri yaralanan jandarmalara ilk müdahalede bulundu. Körfez Devlet Hastanesi ve Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan sekiz jandarma tedaviye alındı.