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Kocaeli’de iki polis tecavüz suçlamasıyla tutuklandı

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Kocaeli’de iki polis kadına tecavüz ettikleri suçlamasıyla tutuklandı.

Çayırova ilçe emniyet müdürlüğünde görevli polisler K.T. ile N.U.’nun, önce ilçedeki bir parktaki otomobilde ilişkiye giren kadın ve erkeği uyardıkları belirtildi.

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Polis K.T.’nin kadını parkın ‘tenha’ bir noktaya götürerek tecavüz ettiği öne sürüldü.

Kadın K.T. ve N.U.’dan şikayetçi oldu. Delil olarak da K.T.’nin spermlerinin bulunduğu peçete gösterildi.

Soruşturma kapsamında iki polis önce açığa alındı, ardından da tutuklandı.

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