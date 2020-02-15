Kocaeli’de duvarlara penis resmi çizildi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bazı duvar ve elektrik direklerine sprey boyayla penis resimleri çizildi.

Fotoğraflar: DHA

Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan Süreyya Yalçın İlkokulu’nun bahçe duvarı ve bazı sokakların duvarlarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce penis resimleri çizildi. Durumu fark eden mahalleli duvarları boyadı ancak yeniden penis resimleri çizildi.

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Mahalle sakinlerinden Erhan Akbulut, ilkokulun duvarlarına dahi müstehcen yazı ve uygunsuz resimler çizildiğini ifade etti.

Akbulut şunları dile getirdi: “Biz daha önce bu şekiller için şikayette bulunduk. Öğrenciler gelip geçiyor buradan, hiçbir yerde güvenlik kamerası yok. Emniyet buraya MOBESE yapabilir, önlem alınması lazım. Mahalleli olarak şikayetçi olduk, her sokakta +18 yazı ve böyle pis resimler var. Mahalleli olarak biz bunlardan bıktık, bir an önce önlem alınması lazım. Biz yakalasak dövsek, suçlu duruma düşeceğiz, iki arada bir derede kaldık. Yetkililerin bu konuyla ilgili acil çalışma yapması lazım.”