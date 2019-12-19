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Yaramazlara biraz batar!

Kocaeli’de dereye atık boşaltıldı, İznik’te toprakta kimyasal bulundu

Kocaeli’de bir fabrikadan dereye atık boşaltılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Bursa’ın İznik ilçesinden de benzer bir haber geldi.

Fotoğraflar: DHA

Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi’nde çelik halat üretimi yapan firmanın atık suları vidanjörle dereye boşaltıldı. Sürücü, atık suları dereye boşaltma anını ise cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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Kocaeli İl Çevre Müdürlüğü ekipleri, görüntü sonrası başlatılan incelemede, hem vidanjörün sahibi olduğu şirkete hem de fabrikaya idari işlem yaptı. Cumhuriyet savcılığı da soruşturma başlattı.

Vidanjör sürücüsünün olayın ardından kayıplara karışması nedeniyle ifadesinin alınamadığı öğrenildi.

İznik’te de benzer durum: AFAD tespit edebildi

Bursa’nın İznik ilçesinde de boş araziye kimliği belirsiz kişiler tarafından atık madde döküldü. Kokudan rahatsız olan mahallelinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye giden jandarma ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, atıkla ilgili tespitte bulunamadı.

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Arazi kontrol altına alınarak çevresine ‘Tehlikeli – girilmez’ tabelaları yerleştirilip AFAD’a bilgi verildi. AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekini, atıklar üzerinde elektronik dedektörler ile inceleme yaptı. Atığın kimyasal madde içerdiği tespit edildi.

Solunum yolu hastalıklarına yol açabileceği kaydedilen kimyasal atığın, belediye ekiplerince kaldırılıp imha edileceği öğrenildi. Jandarma ve savcılık, kimyasal atığı dökenleri belirlemek için soruşturma başlattı.

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