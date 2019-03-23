Kocaeli’de cezaevinde bir PKK hükümlüsü intihar etti

Kocaeli’de hükümlü bulunan PKK’lı kadının intihar ettiği bildirildi.

Gebze başsavcılığının yazılı açıklamasına göre, hükümlü bulunan PKK üyesi 28 yaşındaki Ayten Beçet, bugün koğuş banyosunda kendisini astı.

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Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatılırken olay yeri inceleme ve ölü muayene işleminin ardından Beçet’in cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Bianet’e konuşan avukat Züleyha Gülüm, Beçet’in ölmeden önce mektup bıraktığını, ‘Abdullah Öcalan için yapılan açlık grevlerine sessiz kalınmasını protesto etmek için intihar ettiğini yazdığını’ söyledi.

Gülüm’ün verdiği bilgiye göre PKK üyeliği nedeniyle hüküm giyen kadın, altı yıldır hapisteydi ve iki yıl sonra tahliye olması bekleniyordu.

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Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre de PKK’lı kadın, Adana 6’ncı Ağır Ceza Mahkmesi’nde 2012’de ‘terör örgütü üyeliği’nden dokuz yıl ceza aldı.



HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ‘Abdullah Öcalan’a görüş yasağı uygulandığını’ belirterek girdiği açlık grevinde 136 günü geride bıraktı.

Geçen günlerde de Tekirdağ’da, iki kez müebbet ve 100 yıl hüküm giyen bir PKK’lı daha intihar etmişti.