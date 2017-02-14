Kocaeli’de çalındıktan üç yıl sonra ‘fark edilen’ tarihi eser, Almanya’da satışa çıkınca ‘bulundu’

Kocaeli Arkeoloji Müzesi’nden 2009 yılında çalınan ve eksikliği 2012 yılında ‘fark edilen’ iki eserden biri, Almanya’da müzayede şirketi tarafından 32 bin avro bedelle satışa sunulunca ortaya çıktı. Türkiye, Interpol’e (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) başvurdu.

Üç yıl sonra ‘fark edildi’

Hürriyet’ten Ömer Erbil’in haberine göre bir büst ve renkli kabartma bir panonun kayıp olduğu fark edilince kültür ve turizm bakanlığı, bir bekçiyi ve müze müdürünü görevden alarak konuyu ‘kapattı’.

Bu esnada, Interpol’e fotoğraflarıyla birlikte çalıntı eser başvurusu yapan Ankara’ya, 2013 yılında Alman polisi tarafından eserlerin Sixbid müzayede şirketi tarafından satışa çıkarıldığı bildirildi. Eserler, internet üzerinden satışa sunulurken, bakanlığın müzayede şirketine eserleri iade etmesi için yaptığı başvuru sonuçsuz kaldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada gerekirse yasal hakların kullanılacağı belirtildi.

Kaybolan eserlerden renkli kabartma pano müze envanterine şu kayıtla girmiş: “Mermer, Roma dönemi 96 x 82 x 17 cm ölçülerinde. Karşılıklı, gövdeleri cepheden, yüzleri birbirine dönük ve profilden verilmiş, bir imparator ve bir Nike figürü betimlenmiştir. İmparator dizlerinin üzerine inen üzerinde sarı boya izleri bulunan iki parçalı savaş giysisi ve kalın kumaştan kırmızı renkli pelerin giyinmiştir. Sol kolunun dirsekten aşağısı kırık ve noksandır. Nike’nin üzerinde kalın kumaştan khiton vardır. Sarı boyanmış saçları başının arkasında topuz yapılmıştır. Elinde tuttuğu zafer çelenginin yarısı ile sol kolunun dirsekten aşağısı kırık ve noksandır. Arkasında her iki kulak hizasından başlayan yarı açık kanatlar betimlenmiştir.”