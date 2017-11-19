Kocaeli’de 13 yaşındaki kardeşini istismarla suçlanan ağabey tutuklandı

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Kocaeli’de 13 yaşındaki kız kardeşini istismar etmekle suçlanan 18 yaşındaki ağabey tutuklandı.

Darıca ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki B.A.’nın ‘davranışlarından şüphelenen’ rehber öğretmeni, kıza ne olduğunu sordu.

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Çocuk da ağabeyi 18 yaşındaki A.A.’nın evde yalnız kaldıklarında kendisini elle istismar ettiğini iddia etti.

Rehber öğretmenin durumu bildirmesi üzerine ağabey gözaltına alındı.

A.A. polisteki ifadesinde şunları söyledi: “Ben, kardeşimi dışarıdaki her türlü tehlikeden korumak, arkadaşlarıyla buluşmasına izin vermeyip, telefon görüşmelerini de kontrol altında tutunca, kendisi de bu duruma kızıp, sürekli olarak bana ‘Bunun hesabını bir gün ödeyeceksin’ diyordu. Kardeşimin özgürlüğünü kısıtladığım için benden intikam almak istediğini ve bu nedenle böyle bir iftirada bulunduğunu düşünüyorum.”

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.A. mahkemece tutuklandı. B.A. ise devlet korumasına alındı.