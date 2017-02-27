Kocaeli Üniversitesi’nde ‘Hocalı Katliamı’ kavgası: 47 öğrenci gözaltında

Kocaeli Üniversitesi’nde iki grup arasında çıkan kavganın ardından ‘dağılmayan’ 47 öğrenci gözaltına alındı.

DHA’nın aktardığına göre üniversite kampusünde ‘Hocalı Katliamı’nda hayatını kaybedenleri anmak için bir araya gelen grupla başka bir öğrenci grubu arasında laf atmayla başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Güvenlik görevlilerinin yanısıra kampuse gelen polis ekipleri kavga eden grupları ayırdı. Daha sonra tekrar toplanan gruplar, birbirine sopa ve taşlarla saldırdı.

Polisin öğrencilere dağılmaları yönündeki uyarıları karşılık bulmayınca 47 kişi gözaltına alındı. Yaralanan bir öğrenci ve bir güvenlik görevlisi kampusteki revire kaldırıldı.

26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında Azeri siviller, Ermenistan’a bağlı kuvvetler tarafından öldürülmüştü.