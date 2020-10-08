Şubat ayındaki ‘corona’ vakalarının anlatıldığı makale ‘düzeltilecek’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci’nin de yazarları arasında yer aldığı ve şubat ayında Mersin’de ‘corona’ vakasının görüldüğü söylenen makaleye ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Fotoğraf: AA

Koca, şu ifadeleri kullandı: “Sehven yapılan ve düzeltilmesi için gerekli girişimin yapıldığı bir yazım hatasını bahane ederek bu süreci büyük özveri ve mücadele ile götüren, aynı zamanda kendisi de bir tıp doktoru olan Bakan Yardımcım Dr. Şuayıp Birinci’nin ve çalışma arkadaşlarının yıpratılma çabalarını üzüntüyle karşılıyorum.”

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Tedavi bile anlatılıyor

Uluslararası bir dergide yayınlanan çalışmada, şubat ayında Mersin’deki Tarsus Medical Park Hastanesi’ne yatan bazı kişilerde Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve bu hastalara belirli bir tedavi protokolünün uygulandığı anlatılıyor.

Adana Şehir Hastanesi Etik Kurulu’ndan onay alan çalışmanın bulguları 16 Nisan günü derginin hakem heyetine sunuldu, 26 Nisan’da yayına hazırlanmak üzere kabul edildi. Sonuçlar 3 Haziran’da Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology’de (Toplum Tedavi Bilimi ve Klinik Farmakoloji Dergisi) yayınlandı.

Makalenin yayınlandığı siteye erişim kaldırıldı.

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24 vaka

Makalede çalışmanın yönteminin anlatıldığı kısımda, şubat-mart arası Tarsus’taki hastaneye yatışı yapılan şüpheli hastalardan 30 ila 80 yaşlarında 24’ünün çalışmaya dahil edildiği belirtildi.

24 kişiden kaçının şubat kaçının mart ayında tespit edildiği açıklanmadı. Şubat-mart döneminde ülkede toplam kaç kişinin testinin pozitif çıktığına dair bilgi verilmedi.

Bakandan açıklama

Koca’nın açıklamasının tamamı şöyle:

“Makale ile alakalı olarak dergi yayın kurulu ve editörüne sorumlu yazar tarafından düzeltme metni ve kanıt dokümanı gönderildiği ve dergi kurulunun bu düzeltmeyi en kısa zamanda yapacağını bildirdiği öğrenilmiştir. Kayıtlarımıza göre makaleye konu olan çalışmadaki ilk hastanın bildirim tarihi 25 Mart 2020 olup, tedavisine başlanmıştır.

Kovid-19 mücadele sürecimizde hem ulusal, hem uluslararası kamuoyuna bilgi birikimimizi ve tecrübelerimizi aktarmak için bilim insanlarını desteklemek niyetiyle Kovid-19 sürecinin hemen başında ‘bilimselarastirma.saglik.gov.tr’ portalını kurarak hizmete aldık. Bilindiği gibi tüm bilimsel çalışmalarla ilgili veriye erişim, etik ilkeler ve onam prosedürüne ilişkin kurallar bellidir. Makalenin yazarları arasında olan Bakan Yardımcımız Dr. Şuayip Birinci ve diğer yazarlar belirlenen bilimsel araştırma kurallarına uymuşlardır.

Yukarıda da zikrettiğim gibi sehven yapılan ve düzeltilmesi için gerekli girişimin yapıldığı bir yazım hatasını bahane ederek bu süreci büyük özveri ve mücadele ile götüren, aynı zamanda kendisi de bir tıp doktoru olan Bakan Yardımcım Dr. Şuayip Birinci’nin ve çalışma arkadaşlarının yıpratılma çabalarını üzüntüyle karşılıyorum.”