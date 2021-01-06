Koca’dan ‘SMA kampanyası’na: Samimi duyguyla hareket edenlerin çabası masum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası çocukların tedavisine dair kampanyada ‘samimi duygularla hareket edenlerin çabalarının masum olduğunu’ dile getirdi.

Fotoğraf: AA

Sosyal medyada, yılbaşındaki çekiliş sonrası Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) aktarılan üç çeyrek biletin 75 milyon liralık toplam ikramiye miktarının, çocukların tedavisinde kullanılmasına yönelik kampanya başlatılmıştı.

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Tedavi göremeyen bir çocuk bile olmadığını aktaran Koca da kampanyaya “Kirli” demiş, ‘ilaç şirketlerinin amacına hizmet eden bir organizasyonla karşı karşıya’ olunduğunu savunmuştu.

Sağlık bakanı, kampanya hakkındaki sözlerinin tepki çekmesinin ardından bugün Twitter’dan bir paylaşım daha yaparak ‘sözlerine açıklık getirdi.’

SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 6, 2021

Koca, şunları yazdı: “SMA kampanyasının ‘kirli’ yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulu’muzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir.”