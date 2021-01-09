Koca’dan ‘SMA’ açıklaması: Gen tedavisinin somut etkisi görülürse devreye alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gen tedavisinin SMA hastaları için etkisinin görülmesi halinde, tedavinin devreye alınacağını bildirdi.

Fotoğraf: AA

Twitter’dan paylaşımda bulunan bakan, SMA Bilim Kurulu’nun SMA hastası çocuklar için önemli bir toplantı yaptığını belirtti.

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“Bilimin gösterdiği her yolu çocuklarımızın tedavisi için değerlendireceğimizden emin olunuz” diyen Koca, uygun hastada uygun tedavinin ‘kesinlikle’ devreye alınacağını kaydetti.

Sağlık bakanı şöyle devam etti: “Gen tedavisi konusunda tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tedavinin bilimsel olarak somut etkisi görülmesi halinde uygun hastalarda devreye alınacaktır. SMA Hastalığının tedavisinde kullanılan Nusinersen tedavisinin uygulandığı merkez sayılarını da artıracağız.”

Bakanın hesabında paylaştığı yazılı açıklamada da gen tedavisinin etkinliği ve güvenilirliği konusunda ek kanıt bulunmadığı dile getirildi.