Koca’dan Kılıçdaroğlu’na: Aşı programını riske atarak nasıl bir kazanç umuyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çin’den alınan Covid-19 aşısıyla ilgili sorularına yanıt verdi.

Fotoğraf: Reuters

Kılıçdaroğlu, aşı alınan Çinli şirketin Türkiye distribütörü Keymen İlaç’ın, gümrükte ücretsiz olduğu beyan edilen 1 milyon Covid-19 aşısını Devlet Malzeme Ofisi’ne (DMO) tanesini 12 dolardan faturalandırdığını söylemişti.

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Koca ‘ticari sırların deşifre edildiğini’ belirtirken, “Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici firma aşıyı bedavaya bağışlar mı” diye sormuştu. Keymen İlaç, masraflarına karşılık Sinovac’ın aşıları kendilerine bedelsiz verdiğini kaydetmişti.

CHP liderine yanıt

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, Çin’den 1 milyon doz aşının bedava alınmadığını, distribütör şirketin ‘aracı firma’ olarak tanımlanamayacağını ifade etti.

Sağlık bakanı, “DMO, bedava alabileceği bir aşıyı aracıdan parayla satın almamıştır” derken, Sinovac ile anlaşılan bedelden fazla bir para ödenmediğini dile getirdi.

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Koca, “Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye’nin aşı programını riske atarak nasıl bir kazanç umuyor?” diye sorarak şunları ekledi: “Sayın muhalefet liderini, kendisi aşısını olduğu halde kendisinden sonra aşı olacak vatandaşlarımıza kullanılacak aşıların tedarikini umursamadan riske atmak yerine, bu konuda sorumlu davranmaya davet ediyorum.”