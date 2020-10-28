Koca’dan İstanbul uyarısı: Kontrole alınamazsa salgın baş edilebilirlikten çıkar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da son bir haftada Covid-19 vaka sayılarının yüzde 62 arttığını belirterek, salgının kentte kontrole alınamazsa baş edilebilir olmaktan çıkacağını söyledi.

Fotoğraf: AA

İstanbul’da basın toplantısı düzenleyen Koca, kentteki vaka yüksekliğinden bahsederken, toplu taşımanın riskine işaret etti. Bakan, genel olarak hastanelerde yatak sorunu olmadığını belirterek hareketliliğin en aza indirilmesi gerektiğini ifade etti.

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Koca, ülkeye gelecek grip aşısının toplam dozunun 5 milyonun üstüne çıkacağını aktararak, aşının ilk etapta ‘çok yüksek riskli’ kişilere yapılacağını dile getirdi. Bakan, seyahat kısıtlamasının gündemde olmadığını, okullarda da vaka artışı görülmediğini aktardı.

Bilim Kurulu Toplantımızın ardından Koronavirüs ile ilgili son gelişmeler ve aldığımız yeni tedbirlere ilişkin basın açıklamamız.



📍Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi / İstanbulhttps://t.co/b3J3OhQ805 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 28, 2020

Bakanın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Koronavirüs Bilim Kurulu’nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay değildir. Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var.

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İstanbul uyarısı

* Artış, İstanbul’a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksektir. İstanbul’da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır.

* İstanbullulara sesleniyorum; testi pozitif çıkanlar, temaslılarını filyasyon ekiplerine eksiksiz bildirsin. Çözüme en çok ihtiyaç duyduğumuz konu toplu ulaşımdır.

‘Mecbur değilseniz dışarı çıkmayın’

* Eğer hayatlarımızı kendimiz disipline kavuşturamazsak kurallardan çok daha ağır mecburiyetlerimiz olacak. Mecburiyetiniz yoksa dışarı çıkmayın.

* İşverenlere sesleniyorum; esnek mesai sistemine geçiş için elinizden geleni yapın.

* Dışarı çıktığımızda üç yere uğruyorsak bunu 1’e indireceğiz. Günde üç kişiyle görüyorsak bir kişiyle görüşeceğiz. İsteğim, hareketi ve teması üçte birine indirmenizdir.

Ek sefer gündemi

* Toplu taşıma, pazar yerleri, alışveriş ortamları ve çeşitli kent ortamlarında kurallara uyulması için planlamaya gidilmesini istedik.

* Toplu taşımaya ek seferler konması, kamu kurumlarında OSB’ler dahil özel sektörde iş saatlerini yine sosyal hareketlilik temasını azaltacak şekilde yeniden düzenlenmesi ele alınan konular arasındadır.

‘Yatak kapasitesi yeterli’

* Zorunlu olmayan kutlama ve törenleri erteleyin. Salgınla savaşın bu aşaması disiplin istiyor. Sağlık hizmetlerinde sistemin tıkanmasına yol açacak bir sorunumuz yok. İstanbul’da bildiğiniz gibi sağlık alt yapımız çok güçlü. Ciddi bir yatak kapasitemiz söz konusu.

* İstanbul’da toplam yatak sayımız 48 bine yakın, yoğun bakım yatak sayımız ise 9 bine yakın. İstanbul’da servis yatak doluluk oranı yüzde 55. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66. Bu erişkin yoğun bakım yatakları için. Solunum cihazları için doluluk oranı ise yüzde 33.

Yerli aşı

* Gelecek hafta muhtemelen ilk insan uygulamaları başlayabilir. Bizim aşımız da muhtemelen nisan ayı itibarıyla devreye girer diye tahmin ediyoruz, her şey normal giderse.

* Şu anda (seyahat) kısıtlaması düşünmüyoruz.

HES kodu düzenlemesi

* Testlerin erken sonuçlanması son derece önemli. Erken sonuçlanmasıyla birlikte aynı gün filyasyonu yapmak istiyoruz. Eğer bunu gerçekleştiremezsek, o zaman diliminde, pozitif ihtimali bulunan kişinin virüsü bulaştırması söz konusu olur. Bunun için başarılı olmak açısından öncelikle testleri en erken dönemde sonuçlandırmamız gerekiyor.

* Şu an test sonuçlandırma süresi 37 saatten 27 saate inmiş durumda. Biz bunu ortalama 8-10 saate indirmek istiyoruz, numunenin alındığı zaman diliminden itibaren. Bundan sonraki süreçte şöyle bir durum da söz konusu olacak: Numune alındığından itibaren, dört saatten sonra, 20 saatlik zaman diliminde HES kodunda kısıt getirmiş olacak.

* İstanbul’un test kapasitesini özellikle çok arttırdık. İstanbul’da şu an 60 binin üzerinde test yapılıyor.

İstanbul’daki toplantı

* Bu toplantı bir pandemi toplantısı değildi. Bu toplantı bir İl Hıfzısıhha Kurulu toplantısı da değildi. Bu toplantı, sağlık teşkilatımızla ilçe sağlık müdürlerimizin ve başhekimlerimizin katıldığı İstanbul’un durumunu, hastane kapasitelerini ve filyasyonu değerlendirme toplantısıydı.

* Bu bir hafta boyunca İstanbul’da olmam nedeniyle devamında yerel yöneticiler dahil, üniversiteler dahil olmak üzere birtakım toplantıları da yapmak üzere de plan yapılmıştı. İstanbul’da ilçe, belediye başkanlarıyla görüşüp büyükşehir belediye başkanıyla görüşmeme durumu olabilir mi?

Grip aşısı

* Dünyada grip aşısı arzı yüzde 20 arttı. Geçen yılın iki-iki buçuk katı grip aşısı sağlama durumundayız.

* Aşıyı elde etmek, temin etmek için de ilk günden itibaren yoğun bir çaba içerisinde olduğumuzu bütün vatandaşlarımız bilsin. 2.2 milyon temin ettik, şimdi 3 milyonun üzerinde temin etme çabası içerisindeyiz.

Eczacılar Birliği’ne eleştiri

* (Eczacılar Birliği’nin gündeme getirdiği, Hollandalı firmanın 1.5 milyon dozluk grip aşısı) Ortada olmayan bir aşının olduğu ifade edildi. Bunu net söylüyorum. Bu aşıyla ilgili ilgili firmalarla görüşüldü ama ortada bir aşı yoktu. O aşıyı almak için çok çaba sarf ettik. Daha detaylı söyleyeceğim var, söylemek istemiyorum. Ruhsatlı olan aşıyı herkes getirebilir, ruhsatı olmayan aşıyı halk sağlığı alır. Ortada olmayan firmada ‘Var, şimdi yok’ denilerek bir aşıyı pazarlamasınlar. Bunun altını çiziyorum. Aşıyı elde etmek ve temin etmek için yoğun bir çaba içinde olduğumuzu bütün vatandaşımız bilsin.

* Grip aşısında ilk etapta çok çok yüksek riskliler belirlendi. En hassaslılardan başladı, diğer hassaslara doğru gidecek liste. İlk etapta en hassas olanların korunması gerekiyor.

İlçelerdeki artış

* Büyükçekmece’de yüzde 123, Sarıyer’de yüzde 120, Bakırköy’de ise yüzde 104 oranında vaka artışı var. Son bir hafta içerisinde İstanbul’daki vaka artış oranı yüzde 62.

* Okullarla ilgili ciddi bir artış yok.