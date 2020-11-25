Koca’dan İmamoğlu’na: Herkes icraata odaklanmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kentte bulaşıcı hastalıktan ölenlerin, Türkiye genelinde açıklanan Covid-19 ölümlerinden fazla olduğu yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

İmamoğlu, 14 Kasım’daki açıklamasında İstanbul’da bulaşıcı hastalık nedeniyle 164 kişini hayatını kaybettiğini söylemişti. Aynı gün Covid-19’dan ölenlerin sayısı 92 olarak açıklanmıştı.

Reklam

İBB başkanı, 22 Kasım’da da yine kentte bulaşıcı hastalıktan 186 kişi öldüğünü belirterek “Şimdi ne yapayım yani; susayım mı, yutkunayım mı?” demişti. Aynı gün, corona virüsü nedeniyle 139 kişi yaşamını yitirmişti.

Ankara’da bastın toplantısı düzenleyen Koca, mart ayından itibaren ölüm raporlarında bulaşıcı hastalık ölümlerinin daha sık belirtildiğini, bulaşıcı hastalıktan ölen herkesin Covid-19 anlamına gelmediğini dile getirdi.

Bakan şunları kaydetti: “Ölümlerle ilgili şunu söylemek istiyorum: Mart ayında pandemi başladığında baştan definlerle ilgili, özel defnedilmesi gerektiği, hatta özel mezarlık olması gerektiği, hatta torbalar durumu, bununla ilgili bir kafa karışıklığı vardı. Bunun üzerine bir genelge yayınlamıştık ve demiştik ki, normal bulaşıcı olan hastalıklar gibi benzer şekilde defin yapılması gerektiğini belirtmiştik. Şu ölüm belgesinin sol üst kısmında ‘ölüm şekli’ yazar. Altında da ‘ölüm nedeni’ yazar.

Reklam

Ölüm şekli, doğal bir ölüm mü, adli bir ölüm mü belirlemek için konan ve bunu ilk hekimin işaretlediği kısım. Ölüm nedeni ise ikinci bir hekimle doldurulan kısım. Ayrıca bulaşıcı hastalıklar kısmı var, marttan önce çok da doldurulan bir kısım değildi. Enfeksiyon bulgusu olan her hasta buraya işlendi. Bu çok önemli. Yani akciğer kanseri, prostat kanseri, meme kanseri, lenfoma, lösemi gibi bir hastalığı olup enfeksiyonla kaybedilmeyen hasta mı var? Enfeksiyon bulgusu olmayan menenjit hastası, akciğer kanseri hastası mı var?

Zatürre de bu haneye işleniyor. Esas ikinci hekimin kontrolüyle nedenini belirttiğimiz ikinci bölüm var. Ölüm sebebi Covid’se Covid, menenjitse menenjit yazılıyor. Bakanlık olarak biz yapmıyoruz, ikinci bir hekimin denetimiyle yapılıyor. Enfeksiyon bulgusu olan her hasta Covid-19 hastası mıdır? Herkes bu noktada özellikle pandemi döneminde, 83 milyon kişi ve yöneticiler olarak üzerine düşeni yapma konusunda gayret içerisinde olmalı. Herkes icraata odaklanmalı.”