Koca’dan, Chopin’in İlkbahar Valsi’yle teşekkür: Bu filmin kahramanları günü evde geçirenler

Salgın sürecinde her fırsatta sosyal izolasyonun önemine değinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir klip paylaşarak evde kalanlara teşekkür etti.

Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir. pic.twitter.com/GLuytiR4Zq Reklam

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 9, 2020

Bilim Kurulu toplantılarının ardından basın toplantısı düzenleyerek diğer günlerde de Twitter’dan salgınla ilgili verileri duyuran Koca, bu kez hastalığın yayılmasını engellemede hayati önem taşıyan sosyal izolasyon kuralına uyanlara teşekkür etmek için tweet attı.

Dün, ölenlerin sayısının 908’e yükseldiğini açıkladığı tweet’te de “Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım” ifadelerini kullananan Sağlık Bakanı, “Bu filmin kahramanı günü evde geçirenlerdir” yazdı.

Koca, bu mesajla, Düzce’den Siirt’e, İstanbul’dan İzmir’e, Amasya’dan Bingöl’e, Konya’dan Rize’ye Türkiye’nin dört bir yanındaki ‘boş kent meydanları’nı gösteren bir klip paylaştı. Görüntülere Polonyalı besteci ve piyanist Frédéric Chopin’in (1810-1849) en tanınmış ve sevilen bestelerinden İlhbahar Valsi (Spring Waltz) eşlik etti.

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Klibin sonunda bir kez daha kahramanların, evde kalanlar olduğuna dair mesaj ekranda beliriyor ve alkış sesleri duyuluyor.