Koca’dan ‘Bana yaklaşma’ göndermeli 23 Nisan kutlaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ‘genç bilim kurulu üyelerimiz‘ diye tanıttığı çocukların videosuyla kutladı.

Bakanın “Sevincin sesi bugün hepimize ulaştı. 23 Nisan kutlu olsun” notuyla Twitter hesabından paylaştığı videoda, çocuklar gelenek olduğu üzere büyüklerin koltuğuna geçiyor. ‘Bilim kurulu üyeleri’ olan çocuklar vatandaşları bilgilendiriyor.

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Videonun açılışındaki ‘bakan çocuk’ kendisinin yanına yaklaşarak süt veren büyüğüne “Bana yaklaşma” diye fısıldıyor. Büyüğü de “Sütünü iç” diye fısıldayarak yanıt veriyor.

Koca’nın bir basın toplantısı sırasında yanına gelip bir şeyler söylerken kendisine fazla yakınlaşan kişiye sessizce “Bana yaklaşma” dediği duyulmuştu.

Sosyal mesafeyi koruma en önemli Covid-19 önlemlerinden biri.

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