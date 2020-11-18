Koca’dan aşı açıklaması: Pfizer’den 1 milyon, Çin’den 10 milyon doz alınabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda soruları cevapladı ve açıklamalarda bulundu.

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Bakan Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci çiftinin başlarında olduğu biyoteknoloji şirketi BioNTech’in Amerikan Pfizer şirketiyle ortak geliştirdiği aşıya ruhsatın aralık ayında verilmesinin yüksek ihtimal olduğunu söyledi.

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Sağlık bakanı, aşının uygulanmaya başlaması halinde Türkiye’ye verilebilecek ilk partinin 1 milyon doz, gelecek yıl içerisinde ise 25 milyon doz olabileceğini duyurdu. Öte yandan, yerli ‘corona’ aşısının ise nisan ayında devreye girebileceğini açıkladı.

Türkiye’de de denenen Çin aşısı

Fahrettin Koca, ‘Çin aşısı için de aralık ayında 10 milyon aşı alınabileceğinden’ bahsetti ve “Ocak ayında da böyle olacak bu sayı iki katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak” dedi.

Çinli Sinavoc Biotech’in geliştirdiği ‘CoronaVac’ isimli aşı adayının faz 3 çalışmaları, Türkiye’de 25 merkezde gönüllük esasına göre yürütülüyor.

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2’nci faz denemelerinde başarı elde edilen aşının 3’üncü fazının da başarılı olması halinde 2021 başında kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor.

Grip aşısında rakam sınırlı

Sağlık bakanı grip aşısı uygulanması ile ilgili şunları dedi: ”Türkiye’nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariği bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı. Grip aşısında arttırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye yaptık.”

Koca, sağlık ekiplerinin ‘beş aydır tarama yaptığını ve Influenza’ya rastlanmadığını’ da belirtti.

12 bin personel

Bakan ayrıca, daha önceki sağlık personeli alımlarını yineleyerek şunları söyledi: “KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz”.