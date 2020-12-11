Koca: ‘Yetersiz’ dendi ama elimizde 2 milyon zatürre, 1.4 milyon grip aşısı bekliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca grip ve zatürre aşısıyla ilgili ‘kıyamet koparıldığını’, ancak ellerinde milyonlarca dozun olduğunu ifade etti.

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Habertürk’ten Nagehan Alçı’nın görüştüğü Bakan Koca şunları söyledi: “Siz dahil herkes üzerimize geldi. Siz de köşenizde ve ekranlarda bizi çok tenkit ettiniz. Miktar yetersiz dendi ama biliyor musunuz şu an elimizde 2 milyon zatürre aşısı var ve bekliyor.”

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Yeterli miktarda aşıya erişimin olmayacağı konusunda tartışmaların yaşandığı grip aşısıyla ilgili de benzer ifadeler kullanan Koca şu bilgileri verdi: “900 bin grip aşısı yaptık. Toplam 2 milyon 300 bin almıştık. 600 bin sağlık çalışanlarına yaptık gerisi hala elimizde. Sağlık çalışanlarının da yarısı yaptırmak istedi. Geri kalanı istemedi. Bu sene kıyamet koptu grip aşısı diye, geçen sene kaç sağlık çalışanı yaptırmıştı bütün Türkiye’de size söyleyeyim. Sadece 55 bin.”

‘Çin’den alıp burada yaptırmanın önünde engel yok’

CHP milletvekili Murat Emir’in “Çin aşısı 10 gündür Türkiye’de. 10 gündür el altından AKP’li siyasilere, aile dostlarına, nüfuzlu kişilere ve tanıdıklara yapılmaya başlanmış bile” iddialarına ise bakan şu sözlerle yanıt verdi: “Hangi aşı olursa olsun bütün aşılar buraya geldikten sonra iki hafta deneme boyunca incelenip Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu’ndan onay almadan kullanılamaz. Bu gelecek her parti için teker teker geçerli. Şu anda denek olmak için başvuranlar dışında kimsenin aşı olmasını onaylamayız ve bu konuda da herkesi uyarıyoruz. Ha şu olabilir, Çin’de bu aşı eczanelerde satılıyor, isteyen herkes gidip alabilir. Alıp getirip burada bir eczaneye yaptırmanın önünde bir engel yok ama bu riskin alınması doğru değil. Buna gerek de yok.”