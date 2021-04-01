Koca yerli aşı için tarih verdi: Önümüzdeki ağustos-eylül gibi, yaz dönemi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Önümüzdeki ağustos-eylül gibi, yaz dönemi ilk aşımızın biteceğine, başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Koca, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği brifinge DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus’a eşlik etmek üzere davet edildi.

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Koca’nın toplantıdaki açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*Türkiye olarak yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımızın aşılanmasını 45 gün gibi kısa bir süre içinde tamamladık.

*Türkiye olarak, aşı üreticisi ülkeler ile erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında diplomatik köprüler kurarak kolaylaştırıcı rolü üstlendik.

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*Türkiye’nin yerli aşı üretim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyoruz.

*Dünya Sağlık Örgütü ile sağlık çalışanlarına adanmış anıt görevi de görecek dijital bir platform kurma hazırlığındayız.

*DSÖ tarafından kaydı tutulan aşılar listesinde 18 aşımız var.