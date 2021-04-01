Koca yerli aşı için tarih verdi: Önümüzdeki ağustos-eylül gibi, yaz dönemi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Önümüzdeki ağustos-eylül gibi, yaz dönemi ilk aşımızın biteceğine, başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum” dedi.
Koca, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği brifinge DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus’a eşlik etmek üzere davet edildi.
Koca’nın toplantıdaki açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:
*Türkiye olarak yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımızın aşılanmasını 45 gün gibi kısa bir süre içinde tamamladık.
*Türkiye olarak, aşı üreticisi ülkeler ile erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında diplomatik köprüler kurarak kolaylaştırıcı rolü üstlendik.
*Türkiye’nin yerli aşı üretim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyoruz.
*Dünya Sağlık Örgütü ile sağlık çalışanlarına adanmış anıt görevi de görecek dijital bir platform kurma hazırlığındayız.
*DSÖ tarafından kaydı tutulan aşılar listesinde 18 aşımız var.