Koca: Yarından itibaren 70 yaş, cuma gününden itibaren 65 yaş üstü aşılanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak” dedi.

Fotoğraf: DHA

Koca, bilim kurulu toplantısı basın açıklaması yaptı.

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Fahrettin Koca’nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*Pazartesi gününden itibaren il bazında yedi günlük vaka sayılarının ortalaması canlı yayınlanacak.

*Salgın döneminde yeni dönemin adı ‘Yerinde karar’ dönemidir.

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*Ülkemizin salgın yönetimindeki en büyük gücü vatandaşlarımızın uyumudur.

*28 gün önce başlayan aşı programında 2 milyon 800 bin vatandaşımızın ilk doz aşısı tamamlandı.

*Yarından itibaren ilk doz aşılarını olan vatandaşların ikinci dozuna başlıyoruz.

*Aşı tedarikinde tüm ülkeler zorluk yaşamaktadır.

*Salgın döneminde her konuda eleştirildik. Her türlü eleştiriyi sahiplendik ve rövanş almak için değil birlikte daha iyisini yapabilmek için kullandık.

*Hafta sonundan itibaren başta kabine üyelerimiz olmak üzere devlet üst yöneticilerimizi aşılanmaya davet ediyorum. Aşılarını yaptırarak vatandaşlarımıza önderlik etmelerini bekliyorum.

*(Yerli aşı) Bugün en önde giden aşı adayımız için Faz-2 insan deneylerinin gönüllüleri aşılanmaya başlandı.

*Biz tercihlerimizi özellikle inaktif aşıdan yana kullandık. Bu tercihimiz birçok kesimden eleştiri almıştı ama süreç bir kez daha haklı olduğumuzu gösterdi.

*Yerli aşı projelerimizi günbegün takip ettik. Yerli aşı çalışmalarımızın başarıya ulaşması ülkemiz için önemli olması kadar umudunu bu topraklara bağlayanlar için de önemlidir.

*Ülkemiz yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin etti ve toplamda 100 milyon dozdan fazla aşı için anlaşmalarını tamamladı.

*Bu ay 500-800 bin arası BioNTech aşısı gelecek. Mart sonunda 4.5-5 milyona tamamlanmış olacak.

*Bilim kurulumuzun tavsiyesi, kısıtlamaların hafifletilmesinde acele edilmeden vaka seyrinin takip edilmesi yönünde.

* Yeni bir tedbir ilavesi şu an öneri olarak düşünülmüyor. Var olan tedbirlerin devamı öneriliyor.

*Dünyanın üç ülkesinde görülen mutasyonları yakından takip ediyoruz. Kaynağı belli olmayan çok sayıda mutasyon dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülmektedir.

*İngiltere’de başlayan mutasyonun, hastalığın seyrinde değişiklik yapmamakla beraber bulaşı arttırdığına dair bulgular var.

*3758 örnekten 416’sının tüm genom sekansı incelendi. 263 İngiltere, 23 Güney Afrika varyantı, 106 kökeni belli olmayan varyant tespit edildi.

*Mutasyonlu virüsün görüldüğü il sayısı 33’e kadar çıktı.

*Bulaştırıcılığın artmasından dolayı aynı tedbirlere daha dikkatli bir şekilde uymalıyız.

*Sizlerden artık sabretmenizi değil kurallara daha sıkı sarılmanızı talep ediyorum.

*Özellikle kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız.

*Bugün, bilim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte ikinci doz aşılarımızı yaptırdık.

*Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim.

*Bundan sonraki süreçte aşının gelişi ile ilgili “Bugün şu kadar geldi, bu kadar gelecek” gibi söylemekten yana değiliz. Mesela dün ve bu sabah aşı gelmiş oldu Türkiye’ye ama biz bunu hiç söylemedik şimdi ilk defa benden duyuyorsunuz. Onun için vatandaşımız müsterih olsun. Biz daha fazla aşıyı birçok firmadan getirmek noktasında yoğun bir gayret içindeyiz.

*(Yerli aşı çalışmaları) Bir hafta-10 gün içinde en az üç aşının Faz-1 çalışmasına başlanacak.

*İller bazında bir takım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir. Öneri olarak bunu sunacağımızı söyleyebilirim.