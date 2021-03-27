Koca ‘Yalan söylemediğimin belgesi’ dedi ama tarihler tutmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’nin BioNTech aşısı siparişiyle ilgili paylaştığı belgedeki tarihler bazı soru işaretlerini ortaya çıkardı.

Fotoğraf: Reuters

19 Mart’ta Bloomberg ajansı, 15 Mart itibariyle Avrupa Birliği’nde Türkiye’ye 1.4 milyon doz Covid-19 aşısı ihraç edildiğini bildirmişti. Koca, bundan bir gün önce, BioNTech aşısından 5 bin 800 dozunun Türkiye’ye ulaştığını ve bunların analizlerde kullanılacağını söylemişti. Koca ay sonuna kadar da 4.5 milyon dozun Türkiye’ye getirileceğini de eklemişti.

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Bloomberg’in haberi, gözleri bakanlığa çevirmiş, 1.4 milyon aşının akıbeti sorulmaya başlamıştı. Koca ancak beş gün sonra 24 Mart’ta miktarı doğrulamış ancak başka bilgi paylaşmamıştı.

Konu, o günden beri gündemde. Ve bakanlık tatmin edici bir yanıt verebilmiş değil.

Son olarak bakan kamuoyuna bir açıklama yapmak yerine Habertürk yazarı Fatih Altaylı’yı arayarak “Yalan söylemediğimin belgesidir” diye BioNTech firmasından gelen antetli bir yazışma belgesini paylaştı.

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Ancak Koca’nın ilettiği 25 Mart tarihli yazıda, zaten kendisinin daha önce kamuoyuyla paylaştığı üzere, 24 Mart’ta Türkiye’ye 0.7 milyon (700 bin) doz aşı geldiği, aynı miktarda aşının da 25 Mart’ta ulaşmak üzere yola çıktığı belirtiliyor. Yani toplamda 1.4 milyon doz.

Sağlık Bakanlığı’nın talebi üzerine gönderildiği anlaşılan belge BioNTech’le yapılan resmi bir yazışma. Ancak AB’nin Türkiye’ye 1.4 milyon doz aşı ihraç ettiğinin ortaya çıktığı 19 Mart’tan yaklaşık bir hafta sonra, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’ye aşı satışına onay verildiğine dair 11 Mart tarihli duyurusundan iki hafta sonrasına ait.

Ayrıca Koca’nın paylaştığı belgede aşıların hangi fiyata alındığı, aracı kurumun olup olmadığına dair bilgi de yer almıyor.

Koca 18 Mart’taki açıklamasında ay sonuna kadar da 4.5 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye’ye getirileceğini ifade etmişti. Ancak belgedeki teslimat tarihine göre kalan 3.1 milyon doz nisan ortasında gönderilecek.

Belgenin aslı şöyle: