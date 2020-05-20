Koca: Vaka sayısının binin altına inmesi nihai başarının işaret fişeği olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vaka sayısındaki düşüşün Covid-19’la mücadeledeki başarının göstergesi olduğunu belirterek, “Dün, binin biraz üzerindeydi. Binin altına indiğinde nihai başarının işaret fişeği olacaktır” dedi.

Fotoğraf: DHA

Video konferans yöntemiyle düzenlenen bilim kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Koca, ‘sağlık güvenliği‘nin pandemi koşullarında temel kavramlardan biri olacağını söyledi.

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Dokuz haftalık mücadelenin sonuçlarının alındığının altını çizen Sağlık Bakanı, “Artık evlerimizin bu savaşı risk almadan kazandığımız yerler olduğunu biliyoruz. Çilesiz tedbir olmaz” dedi.

Virüsün ne zaman etkisiz hale geleceğini bilmenin mümkün olmadığını vurgulayan Koca şöyle devam etti: “Mücadelenin ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. Bunun için hayatı yeniden planlıyoruz. Erken umut tedbirleri geçersiz kılmasın.“

81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen Ramazan Bayramı için de uyarıda bulunan Sağlık Bakanı şunları söyledi: “Size bayram ve Ramazan için vermediğim müjdeleri daha ileride vereceğimi umuyorum. Bayramda tedbirlere uyarsak sonrasında daha özgür olabileceğiz. Büyüklerimize sarılmak yerine onlara söyleyeceğimiz güzel sözleri düşünelim.”

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Sokağa çıkıldığında sosyal mesafe ve maske kurallarına uymanın öneminin bir kez daha altını çizen Koca’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

*Ulaşımda risk taşımadığını belirten belgeler istenecek. Kontrollü sosyal hayat uygulaması da diyebileceğimiz Hayat Eve Sığar (HES) şehirlerarası yolculukta biniş kartı olarak kullanılacak. Mobil uygulamadan kod alınarak uçak ve trenle seyahat edilebilecek. Risk varsa onay verilmeyecek.

*Bilim kurulu tarafından işyerleri için, uygulanacak kuralları içeren rehberler hazırlandı. Kurallar işyerlerine asılacak.

*Bu bayram, “El öpenlerin çok olsun” sözü geçerli olmayacak belki ama kurallara uyarsak salgınla mücadelede çok önemli yol katedeceğiz.

*Sağlık turizm sezonunu önlem alarak erken başlattık. Talebe göre charter seferleri de düzenlenebilir.

*Corona virüsüne karşı mücadele yakın dönemdeki en büyük seferberliğimizdi.

Yeni hastaneler yoğun bakım sorununu çözecek

*İstanbul’da yoğun bakım ihtiyacının çok olduğunu biliyoruz. İki yakada açılacak pandemi hastanelerinde 400’er yoğun bakım yatağı olacak. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde de 482 yoğun bakım yatağı olacak. Yeni hastaneler ciddi manada yoğun bakım sorununu çözecek.

*R0 değerine ilişkin soruyla ilgili olarak… Virüsün yayılım hızı 1.56’dan 0.72’ye düştü. (Geçen hafta 1.56 olduğunu açıklamıştı.)

*Lise ve üniversite giriş sınavlarına maskeyle gidilecek. Öğrencinin maskeyle sıraya oturmasını isteyeceğiz. Ancak sınav sırasında şartlar uygunsa maske çıkarılabilecek.

*Önümüzdeki dönem sadece semptom gösterenlere değil, belli bölgelerde herkese yapılabilir bir algoritmaya döneceğiz. Organize sanayi bölgelerinde 50 bine yakın kişiye test yapıldı. Bu 50 bin testte pozitif çıkma oranı binde 3.5. Yani çok düşük.

65 yaş üstüne bir aylık izin

*65 yaş üzeri büyüklerimiz bu dönemde büyük fedakarlık yaptılar. Toplantı öncesinde sayın Cumhurbaşkanımızla da görüştüm. Onlara küçük bir müjdemiz olacak. Eğer memleketlerine gitme noktasında, sabit bir yere gittiklerinden emin olursak ilgili kaymakamlıktan bir aylık izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak. O sabit noktada evden çıkmayacaklarından emin olmalıyız. Bu hareketin yoğun olmamasını önemsiyoruz. Yanlarında azami iki refakatçi olabilecek. Bir ay dönmemek kaydıyla tek yön gidişe izin verilecek. Aile hekimleri seyahat edebilir durumda olduklarına dair rapor verecek.

*Turizmde bu sezonu kontrollü yapmak istiyoruz. Turist sayısı önceki sezona göre yüzde 20’yi geçmeyecek.

*Entübe sayısı her geçen gün azalmaya devam ediyor. Bu kadar vaka olmasına rağmen yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60’ları geçmedi. Dünyada tablo çok farklı. Buradaki farklılık, sağlık çalışanlarımızın ustalığı ve hekimlerimizin pratiği, tedavi algoritmasındaki başarı ve sağlık altyapımızın iyi olmasından kaynaklanıyor.

*(Sokağa çıkma kısıtlama sonrasındaki yoğunluğun vaka sayısına etkisiyle ilgili soruya yanıt olarak) İkinci dalga beklemiyoruz. Eğer kurallara uyarsak, maske ve sosyal mesafeye uyarsak ikinci bir dalga riskini görmüyoruz. Ama kısıtlama sonrasında vakalarda artış olduğunu gördük. 11 Mayıs’ta düşüktü, sonra arttı. Bu hareketliliğin kontrollü olması gerek. Bazı ülkelerde eylül-ekimde ikinci dalga beklendiğini de gözardı etmiyoruz.

*Bugün ve yarın vakaların daha da aşağı ineceğini düşünüyoruz.

*Aşıyla ilgili soruya yanıt olarak… Türkiye’deki çalışmalar hayvan deneyi safhasında. En ileride olan ülke Çin. Aşı hassas bir konu. Hemen olacak bir şey değil. Sekiz-on aydan önce kullanılacak hale gelemez. O nedenle daha somut bilgi olduğunda net konuşmak isterim. Umudumuzu koruyalım.

*Cafe, restoran ve sinemaların açılmasıyla ilgili çalışma yapıldı. Çok riskli alanlar önce kapandı; en son açılmaları doğal. Bununla ilgili rehberler hazırlanıyor. Restoranlarla ilgili rehber hazır. Bayramdan sonraki süreçte salgının seyrine göre karar verilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız ilan eder.